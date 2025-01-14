Последнее обновление: 14.01.2025 18:00

ЕС обвинил Китай в нечестной конкуренции на рынке медоборудования

Европейская комиссия обвинила Китай в ограничении доступа производителей медицинского оборудования из ЕС к своим государственным контрактам. Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии со ссылкой на результаты соответствующего расследования, начатого в апреле прошлого года.

Китай ввел несколько различных форм прямой и косвенной дискриминации в отношении медоборудования от поставщиков из ЕС, что привело к серьезному ограничению их доступа к этому рынку на всей территории Китая, говорится в отчете о результатах расследования.

Эта дискриминация затрагивает все категории медицинского оборудования.  

В свою очередь Китай пользуется свободным доступом к европейским госзакупкам медоборудования. Китайский экспорт медицинских изделий в ЕС вырос более чем на 100% в период с 2015-го по 2023 год, что свидетельствует об общей открытости рынка ЕС, утверждают в Еврокомиссии.

ЕС призвал Китай прекратить практику дискриминации европейских поставщиков. В противном случае будут введены ограничения или даже полный запрет для китайских компаний участвовать в медицинских госзакупках в Европе.



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