Последнее обновление: 14.01.2025 16:12

Доходность 40-летних гособлигаций Японии обновила исторический максимум

Доходность 40-летних государственных облигаций Японии достигла исторического максимума на фоне ожиданий повышения ставок Банком Японии.

В ходе торгов во вторник показатель повысился на 3 базисных пункта, до 2,755%. Это самый высокий уровень с момента первого размещения 40-летних японских госбондов в 2007 году.

Доходность гособлигаций растет по всему миру в начале года из-за опасений по поводу высокой инфляции и увеличения бюджетных дефицитов. Кроме того, сильные показатели по американской экономике ослабляют ожидания снижения процентных ставок Федеральной резервной системой.

Между тем инвесторы готовятся к возможному повышению процентных ставок Банком Японии в ближайшие месяцы. Рынок видит примерно 60%-ную вероятность повышения на ближайшем заседании и 83%-ную вероятность подъема к марту.

Зампред правления Банка Японии Риодзо Химино заявил, что регулятор, скорее всего, обсудит вопрос повышения ставки на январском заседании, которое состоится на следующей неделе. Он добавил, что динамика цен и инфляционных ожиданий в целом соответствует прогнозам ЦБ, однако внутренние и внешние риски никуда не делись.



<Декабрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Январь 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование