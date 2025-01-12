Последнее обновление: 12.01.2025 13:47

Аварийный танкер с нефтью из РФ доставили в порт Германии

Танкер Eventin с 99 тыс. тонн российской нефти, потерявший управление в Балтийском море, благополучно отбуксирован на рейд немецкого порта Засниц на острове Рюген. Об этом сообщают информагентства со ссылкой на немецкое Центральное командование по чрезвычайным ситуациям на море.

По его данным, Eventin удерживается двумя буксирами примерно в 5 км от берега. Пока неясно, когда и где он будет отремонтирован, что будет с грузом и 24 членами экипажа.

Как сообщалось, нефтетанкер Eventin под флагом Панамы 6 января вышел с грузом нефти из российского порта Усть-Луга и направился в Египет. 10 января немецкая сторона сообщила, что у судна отказали системы электропитания и двигатель, оно потеряло способность маневрировать и стало дрейфовать на малой скорости в открытом море близ острова Рюген.

Eventin входит в список судов "теневого флота" РФ, который ведет Greenpeace. Это подтвердила 10 января и глава МИД ФРГ Анналена Бербок. Она обвинила Путина в том, что он "цинично использует флот ржавых танкеров", обходит введенные против Москвы санкции и "сознательно идет на то, чтобы туризм в Балтийском регионе оказался под угрозой".

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