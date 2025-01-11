В Германии отбуксируют танкер "теневого флота" РФ со 100 тысячами тонн нефти

Танкер Eventin, который потерпел крушение в Балтийском море возле немецкого острова Рюген, из соображений безопасности отбуксируют на восток тремя буксирами. Об этом заявил представитель Центрального командования по чрезвычайным ситуациям на море утром в субботу.

Таким образом будет обеспечено больше свободного участка моря на юг в случае, если произойдет что-то непредсказуемое, сказал представитель.

Как сообщалось, Eventin со 100 тысячами тонн нефти на борту дрейфовал в Балтийском море с вечера пятницы, не имея возможности маневрировать из-за отключения электроэнергии на борту.

Eventin ходит под флагом Панамы, но на самом деле, по данным международной природоохранной организации Greenpeace, является одним из судов так называемого "теневого флота" РФ, которые Москва использует для продажи нефти в обход эмбарго.

Судно с 99 тысячами тонн нефти под флагом Панамы дрейфовало у берегов Германии после того, как потерпело крушение. Для его эвакуации немецкая сторона направила многоцелевое судно и буксир.

Пока неизвестно, куда именно отбуксируют Eventin, но в Центральном командовании Германии по чрезвычайным ситуациям на море отметили, что судно не имеет внешних повреждений и не представляет опасности для окружающей среды.

В октябре 2024 года в менее чем 5 километрах от берега загорелся небольшой нефтяной танкер "Анника" с 640 тоннами нефти, который направлялся из немецкого Ростока в Травемюнде.

Напомним, в Финляндии заявили о технических дефектах танкера, который подозревают в повреждении подводной ЛЭП и нескольких кабелей связи в Финском заливе и причисляют к "теневому флоту".