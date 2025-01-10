Последнее обновление: 10.01.2025 18:00

Население Беларуси в 2024 году продало валюту на $1,7 млрд

Население Беларуси в 2024 году выступило чистым продавцом иностранной валюты на сумму $1696,6 млн, говорится в отчете Нацбанка РБ.

Покупка иностранной валюты населением Беларуси в 2024 году составила $11073,5 млн. В том числе покупка наличной валюты составила $7443,9 млн, покупка безналичной валюты – $3629,6 млн.

Продажа иностранной валюты населением Беларуси в 2024 году составила $12770,1 млн. При этом продажа наличной валюты составила $10109,8 млн, продажа безналичной валюты – $2660,3 млн.

За 2024 год чистая продажа населением наличной валюты составила $2665,8 млн, причем чистая покупка безналичной валюты выросла до $969,2 млн.

Ранее по теме


<Декабрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Январь 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование