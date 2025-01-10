Последнее обновление: 10.01.2025 14:21

ЦБ Азербайджана смягчил требования для участия банков в валютных аукционах

Правление Центрального банка Азербайджана (ЦБА) внесло изменения в "Правила купли-продажи иностранной валюты между Центральным банком и коммерческими банками". Председатель ЦБ Талех Казымов подписал соответствующее решение.

Согласно новому решению, банки, нарушившие требования по обязательным резервам в последний период хранения, теперь также смогут участвовать в валютных аукционах.

Ранее для участия в валютных аукционах требовалось, чтобы указанные условия нарушены не были.

Департаменту правовых и организационных дел Центрального банка поручено в течение 3 дней представить данное решение в Министерство юстиции Азербайджана для включения в государственный реестр правовых актов.



<Декабрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Январь 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование