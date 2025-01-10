ЦБ Азербайджана смягчил требования для участия банков в валютных аукционах

Правление Центрального банка Азербайджана (ЦБА) внесло изменения в "Правила купли-продажи иностранной валюты между Центральным банком и коммерческими банками". Председатель ЦБ Талех Казымов подписал соответствующее решение.

Согласно новому решению, банки, нарушившие требования по обязательным резервам в последний период хранения, теперь также смогут участвовать в валютных аукционах.

Ранее для участия в валютных аукционах требовалось, чтобы указанные условия нарушены не были.

Департаменту правовых и организационных дел Центрального банка поручено в течение 3 дней представить данное решение в Министерство юстиции Азербайджана для включения в государственный реестр правовых актов.