В Литве вырос налог на регистрацию автомобиля

В Литве с 9 января 2025 года повысился налог на регистрацию автомобилей.

Точный размер налога рассчитывается в зависимости от типа топлива и уровня выбросов CO2. Цены поднимутся на сумму от 38 центов до €15, пишут литовские СМИ".

Налог на регистрацию в Литве применяется только к легковым автомобилям, выбросы CO2 которых превышают 130 г/км. Его необходимо уплатить при регистрации автомобиля в первый раз, то есть при регистрации нового или ввезенного из-за границы автомобиля, а также во всех случаях, когда меняется владелец автомобиля.