Последнее обновление: 08.01.2025 18:00

Армения установила новые правила импорта электромобилей на 2025 год

Армения сохранит льготную квоту на импорт 8 тысяч электромобилей в 2025 году, однако изменит принцип ее распределения. Об этом сообщает агентство "Арменпресс".

Как сообщила начальник управления торговли и интеграции Министерства экономики Эмма Мовсисян, 5 тысяч автомобилей смогут ввезти физические лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели, а оставшиеся 3 тысячи - компании с дилерскими и дистрибьюторскими договорами.

По словам Мовсисян, тарифные льготы на импорт электромобилей действуют уже несколько лет, однако в соответствии с правовыми актами Евразийского экономического союза, количество ввозимых в Армению электромобилей по льготному режиму не может превышать 8 тысяч единиц в год.

Основными странами-поставщиками электромобилей в Армению являются Объединенные Арабские Эмираты, США и Китай. При этом отмечается заметный рост доли китайских электромобилей на армянском рынке.

Преимущественно импортируются автомобили 2022-2024 годов выпуска, которые благодаря относительно новым аккумуляторам имеют более длительный срок эксплуатации.



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