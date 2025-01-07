Nvidia представила самую мощную видеокарту

Компания Nvidia на технологической выставке CES представила самые передовые потребительские графические процессоры для геймеров, создателей контента и разработчиков — серию GeForce RTX 50 для настольных ПК и ноутбуков. Об этом сообщается на сайте компании.

Видеокарты серии GeForce RTX 50 на базе архитектуры Nvidia Blackwell, тензорных ядер пятого поколения и RT-ядер четвертого поколения обеспечивают прорыв в области рендеринга на базе искусственного интеллекта, включая нейронные шейдеры, технологии цифрового моделирования человека, геометрию и освещение, говорится в сообщении.

"Объединяя нейронный рендеринг на основе ИИ и трассировку лучей, Blackwell является самой значимой инновацией в области компьютерной графики за последние 25 лет", - сказал Дженсен Хуанг, основатель и генеральный директор Nvidia.

Графический процессор GeForce RTX 5090 — самый быстрый графический процессор серии GeForce RTX — оснащен 92 млрд транзисторов, обеспечивает более 3352 трлн операций ИИ в секунду вычислительной мощности. Инновации в архитектуре Blackwell означают, что графический процессор GeForce RTX 5090 превосходит графический процессор GeForce RTX 4090 в два раза.

GeForce Blackwell поставляется с ноутбуками со всеми функциями. Поколение Blackwell технологии Nvidia Max-Q продлевает срок службы батареи до 40% и включает тонкие и легкие ноутбуки.

Для пользователей настольных ПК графический процессор GeForce RTX 5090 и графический процессор GeForce RTX 5080 поступят в продажу 30 января по цене $1999 и $999 соответственно.

Видеокарты GeForce RTX 5070 в двух вариантах поступят в продажу в феврале по цене $749 и $549 соответственно.