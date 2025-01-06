Экономисты еврозоны считают снижение процентных ставок ЕЦБ слишком медленным

Европейский центральный банк (ЕЦБ) слишком медленно снижал процентные ставки, тормозя тем самым восстановление экономики еврозоны. Так считают опрошенные изданием Financial Times (FT) многие экономисты еврозоны.

Почти половина, или 33 из 72 опрошенных экономистов (46%), сказали FT, что центральный банк отстает и не синхронизируется с ключевыми экономическими показателями, в то время как 31 респондент (43%) считает, что денежно-кредитная политика ЕЦБ правильная; остальные не имели своего мнения.

ЕЦБ с июня прошлого года четыре раза снижал процентные ставки, с 4% до 3%, поскольку инфляция падала быстрее, чем ожидалось. В течение этого периода экономические перспективы валютной зоны неуклонно ухудшались.

Президент ЕЦБ Кристин Лагард признала, что процентные ставки будут снижаться и в 2025 году в свете ожиданий слабого роста в еврозоне.

Согласно последним прогнозам Международного валютного фонда (МВФ), экономика еврозоны в следующем году вырастет на 1,2% по сравнению с ростом на 2,2% в США. Экономисты, опрошенные FT, еще более мрачно оценивают еврозону, прогнозируя рост лишь на 0,9%.

Аналитики ожидают, что разница в экономическом росте по обе стороны океана будет означать, что процентные ставки еврозоны в конце года окажутся на гораздо более низком уровне, чем стоимость кредитов в США.

В то время как Федеральная резервная система (центральный банк США – прим. ред.), вероятнее всего, сократит стоимость кредитов на четверть только дважды в следующем году, рынки ожидают, что ЕЦБ произведет четыре или пять сокращений на 25 базисных пунктов к концу 2025 года.

Профессор экономики Школы менеджмента IÉSEG в Париже Эрик Дор сообщил Financial Times, что риск снижения реального экономического роста в еврозоне явно возрастает.

"ЕЦБ слишком медленно снижал процентные ставки", – сказал он, добавив, что это окажет пагубное влияние на экономическую деятельность.

По словам главного экономиста швейцарского банка J Safra Sarasin Карстена Юниуса, принятие решений в ЕЦБ в целом происходит медленнее, чем в Федеральной резервной системе и Швейцарском центральном банке.

Среди прочего, Юниус раскритиковал Лагард за ее стиль управления, ориентированный на консенсус, и за вовлечение слишком большого числа лиц в принятие решений.

В среднем 72 экономиста, опрошенных FT, ожидают, что в следующем году инфляция в еврозоне упадет до 2,1%, что чуть выше целевого показателя центрального банка и соответствует собственному прогнозу ЕЦБ. В 2026 году инфляция снизится до 2%, что будет на 0,1 процентного пункта выше прогноза центробанка.

Согласно опросу FT, большинство экономистов полагают, что ЕЦБ продолжит свою нынешнюю траекторию снижения ставок в 2025 году, снизив ставку по депозитам еще на один процентный пункт до 2%.

Лишь 19% опрошенных экономистов ожидают, что ЕЦБ продолжит снижение процентных ставок и в 2026 году.