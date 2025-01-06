Последнее обновление: 06.01.2025 17:00

В Приднестровье может выйти из строя вся энергосистема

В Приднестровье, сепаратистском регионе Молдовы, дефицит электроэнергии составляет около 30%, а из-за перегрузки энергосистемы есть риск полного выхода ее из строя. Об этом сообщил госсекретарь министерства энергетики Молдовы Константин Боросан.

Так, максимальная нагрузка в непризнанном Приднестровье составляет 219 МВт, но максимальное производство Молдавской ГРЭС и Дубоссарской ГЭС (под контролем Приднестровья) составляет лишь 154 МВт - дефицит 65 МВт или 30%, пишет NewsMaker.

"Управление этим дефицитом электроэнергии на Левом берегу Днестра осуществляется путем отключения потребителей, уличного освещения, систем водоснабжения, промышленных зон, сельскохозяйственных перерабатывающих предприятий и тому подобное. Если не отключить достаточное количество потребителей, есть риск полного выхода из строя системы, поскольку распределительные сети на Левом берегу перегружены", - предупредил Боросан.



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