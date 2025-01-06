Южнокорейские рынки выходят из кризиса

Южную Корею обошел финансовый водоворот, даже когда она боролась с политическим кризисом, что подчеркивает степень зрелости ее рынков, подкрепленный быстрыми усилиями, направленными на успокоение инвесторов. Об этом сообщает Bloomberg.

Глобальные фонды были чистыми покупателями государственных облигаций в декабре, а стоимость страхования долга Кореи от дефолта достигла лишь четырехмесячного максимума. Это свидетельствует о том, что инвесторы сохранили доверие к стране, несмотря на попытку президента Юн Сук Йола ввести военное положение.

В основе веры в Корею лежит антикризисная реакция высшего руководства страны, которая получила положительные отзывы инвесторов, среди которых Canadian Imperial Bank of Commerce, abrdn Plc и Straits Investment Management. Это было сделано после усилий по модернизации рыночной инфраструктуры страны, чтобы обеспечить место в индексе облигаций FTSE Russell's для таких стран, как США и Германия.

Кризис военного положения в Корее развернулся ночью, а рано утром финансовые органы отреагировали на ситуацию, пообещав поддержку ликвидности, чтобы успокоить волнения инвесторов. В течение последних недель они проводили почти ежедневные встречи для обеспечения стабильности рынка.

Данные кредитно-дефолтных свопов свидетельствуют о том, что инвесторы были менее обеспокоены Кореей, чем попыткой государственного переворота в Турции в 2016 году, которая привела к снижению суверенных рейтингов.

Хотя корейская вон понесла самые большие потери среди азиатских валют в последнем квартале года, инвесторы говорят, что частично это падение связано с сильным трендом доллара и глобальными торговыми рисками, связанными с Дональдом Трампом, а не с внутренней политикой.

Министерство финансов снизило прогноз роста на 2025 год, а деловое доверие ухудшилось больше всего с начала пандемии Covid-19. В прошлом году корейские акции показали худшие результаты в Азии, поскольку для страны, полагающейся на экспорт, усилился встречный ветер.