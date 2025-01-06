Во Франции закрыли легендарный морской парк Marineland

Всемирно известный морской зоопарк Marineland в Антибе на Лазурном берегу Франции, известный своими шоу косаток и дельфинов, закрыл свои двери навсегда в воскресенье вечером.

Это связано, в частности, с принятием закона о запрете показов китообразных, сообщает Le Monde.

В то же время будущее 4 тыс. животных и около ста сотрудников Marineland до сих пор неизвестно.

«90% посетителей приезжали к нам специально, чтобы посмотреть шоу косаток и дельфинов», - рассказали в парке, который на протяжении десятилетий является одной из главных туристических достопримечательностей на Французской Ривьере.

В последние дни работы Marineland посетителей было особенно много.

«В наши дни аплодисменты стали более интенсивными. Люди знают, что это последний раз, когда они видят этих косаток. Вы можете почувствовать их поддержку», — сказал один из дрессировщиков косаток, который работает в парке уже тридцать лет.

Тем не менее условия жизни животных в Marineland регулярно становятся объектом критики. Двое членов семейства косаток погибли там в течение пяти месяцев, а здоровье оставшихся двух вызывает беспокойство у неправительственных организаций.

По решению суда эти животные запрещены к передаче в другие парки до завершения экспертного заключения об обстоятельствах их содержания.

Из-за нахождения в неволе косатки также не могут быть возвращены в дикую природу. Ассоциации призывают перевезти их в заповедник морских животных в Канаде.

Согласно закону об ответственности за жестокое обращение с животными 2021 года, шоу дельфинов и косаток во Франции, а также разведение и содержание этих видов в неволе запрещены с 2026 года.

Однако именно выступления китообразных и шоу дельфинов были в основе концепции Marineland, парка, созданного по образцу морского аквариума в Майами.

В настоящее время также обсуждается план сокращения персонала для поддержки 103 сотрудников парка, в том числе около 40 хранителей косаток и дельфинов.

Парк Marineland в Антибе основан в 1970 году. Его площадь составляет 26 гектаров. В парке насчитывается около 4 тыс. животных, в частности, морской зоопарк включает в себя дельфинарий и несколько аквариумов. Шоу косаток в Европе можно было увидеть только там, а также в парке на Тенерифе в Испании.