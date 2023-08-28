Последнее обновление: 28.08.2023 14:23

Париж запретит прокат электросамокатов

Париж с 1 сентября станет первой европейской столицей, которая запретит аренду электросамокатов. Об этом сообщает EuroWeekly News.

Отмечается, что до конца августа около 15 тыс. электросамокатов должны исчезнуть с улиц Парижа.

Соответствующее решение было принято после городского референдума по вопросу использования электросамокатов. Более 100 тыс. парижан, что составляет только 7,46% зарегистрированных в списках избирателей, приняло участие в голосовании по запрету электросамокатов. Около 90% высказались за запрет.

Причиной запрета стали проблемы, связанные с разбросанными по городу самокатами, а также беспокойство о безопасности их пользователей. Запрет будет касаться только сервисов проката электросамокатов, а не частных транспортных средств, которых во Франции в прошлом году было продано 700 тысяч.

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