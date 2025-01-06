Последнее обновление: 06.01.2025 11:16

Глава Чешского центробанка назвал дефицит бюджета главным инфляционным риском

Глава Чешского центрального банка Алеш Михл призвал правительство сбалансировать бюджет, чтобы предотвратить дальнейший рост инфляции. Об этом сообщает Bloomberg.

Чешские политики хотят сохранить ястребиную монетарную позицию, чтобы ограничить заимствования домохозяйств, компаний и государства, сказал Михл в интервью каналу CNN Prima News в воскресенье.

В прошлом месяце они приостановили снижение процентных ставок, чтобы оценить новые данные и экономические перспективы, и примут решение о дальнейших шагах на следующем заседании в феврале, добавил он.

Поскольку инфляция превышает целевой показатель Чешского национального банка в 2%, его председатель удваивает свое предпочтение ограничительным монетарным и фискальным условиям, несмотря на экономический рост.

Правительство премьер-министра Петра Фиалы приняло одну из самых агрессивных программ жесткой экономии в Европе, но не смогло полностью ликвидировать дефицит бюджета из-за повышенных расходов на оборону и инфраструктуру.

По словам Михля, фискальный разрыв является источником постоянного ценового давления, наряду с ростом стоимости услуг и восстановлением рынка жилья, который только начинает зарождаться.

"Самыми большими инфляционными рисками являются дефицит государственного бюджета и избыточное количество денег в обращении. Мы не в кризисе, поэтому нам нужно иметь сбалансированный бюджет. Это лучший способ борьбы с инфляцией", - сказал Михля.



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