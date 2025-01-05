Последнее обновление: 05.01.2025 16:00

Китай стремится укрепить порты и авиационные узлы в западных регионах

Китай начнет 15 мероприятий, направленных на стимулирование развития своих западных провинций путем строительства логистической инфраструктуры, такой как порты и авиационные узлы. Об этом сообщает Reuters.

Западные регионы Китая составляют около двух третей территории страны и включают такие регионы, как Сычуань, Чунцин, Юньнань, Синьцзян и Тибет.

Мероприятия, которые планируют власти, будут включать развитие международных авиационных узлов в таких городах, как Чэнду, Чунцин, Куньмин, Сиань и Урумчи, а также создание комплексных зон свободной торговли и их интеграцию с портами и другими транспортными сообщениями.

Главное таможенное управление заявило, что эти меры будут способствовать интеграции железнодорожного, воздушного, речного и морского сообщения на западе Китая, сообщают государственные СМИ.

Будет также построен и расширен ряд портов. Китай уже давно стремится усилить экономический вес своих западных регионов, которые заметно отстают от прибрежных провинций.

В прошлом году Политбюро Китая призвало к "новой урбанизации" западного Китая с целью возрождения сельских районов, расширения усилий по преодолению бедности и укрепления энергетических ресурсов.



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