Байден запретит новые нефтяные разработки на площадях Атлантики и Тихого океана

Президент США Джо Байден готовится объявить о запрете новых разработок нефти и газа на 625 млн акров прибрежных вод США, в том числе Атлантический, Тихий океан и восточную часть Мексиканского залива. Об этом сообщает Bloomberg.

Этот шаг направлен на постоянную защиту зависящих от них прибрежных вод и сообществ от рисков добычи ископаемого топлива и возможных разливов нефти. В то же время в центральной и западной частях Мексиканского залива, обеспечивающих 14% национальной добычи нефти и газа, новые лицензии на разработки пока остаются возможными.

Ожидается, что официальное заявление прозвучит в понедельник. Решение Байдена укрепляет его репутацию защитника климата, поддерживая усилия по сохранению природы и переходу на экологически чистую энергию.

В отличие от многих предыдущих мер, это решение имеет длительные последствия, осложняя возможные попытки Дональда Трампа, когда он вернется к власти, расширить добычу нефти и газа.

Запрет основывается на федеральном законе, позволяющем президентам США ограничивать территории для нефтяных разработок без разрешения на отмену таких решений. Этот инструмент использовали президенты обеих партий для сохранения коралловых рифов и морских экосистем.

Экологи называют решение Байдена "эпической победой для океанов" и защитой прибрежных сообществ. В то же время нефтяные компании критикуют его, утверждая, что это подрывает энергетическую мощь США во время роста спроса на электроэнергию.

Дональд Трамп мог попытаться отменить этот шаг, как это уже было с решениями Барака Обамы. Однако суды ранее заблокировали подобные попытки. Эта мера не затрагивает действующие лицензии на разработку и оставляет возможность для Конгресса менять политику лицензирования в центральной и западной частях Мексиканского залива, отмечает издание.