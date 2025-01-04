Украина вышла на уровень экспорта агропродукции довоенного периода

В 2024 году Украина вышла на довоенный период экспорта - $24,5 млрд, который составил 59% в общем экспорте.

Как сообщает пресс-служба Минагропролитики, это является вторым историческим рекордом (в 2021 году соответствующая сумма составила $27,7 млрд). Всего в прошлом году Украина экспортировала 78,3 млн тонн аграрной продукции.

Наибольшая доля приходится на подсолнечное масло - 21%. Его экспортировано почти 6 млн тонн на $5,1 млрд.

На втором месте кукуруза - 21%, которой экспортировали 29,6 млн тонн на $5 млрд. На третьем - пшеница - 15%, это 20,6 млн тонн на $3,7 млрд.

В перечне также рапс - 7% (3,8 млн тонн на $1,8 млрд), соя - 5% (3,4 млн тонн на $1,3 млрд), жмых и остатки, полученные при добыче растительных жиров и масел - 4% (4,7 млн тонн на $1 млрд).

Доля мяса и съедобной продукции домашней птицы составила 4%. Этих продуктов экспортировали 447 тыс. тонн на $958 млн. Также ячмень (3,3 млн тонн на $557 млн) и сахар (746 тыс. тонн на $418 млн) - по 2%.