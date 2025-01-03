Последнее обновление: 03.01.2025 15:41

Новое правительство Литвы хочет смягчить контроль за экспортом товаров двойного назначения

Новое правительство Литвы будет стремиться смягчить запрет на экспорт товаров двойного назначения, введенный предыдущим кабинетом министров. Об этом сообщает LRT.

Уходящее правительство запретило экспорт расширенного перечня товаров, которые могут быть использованы Россией в военных целях, включая промышленные центрифуги, устройства для фильтрации и очистки жидкостей или газов, а также различные компоненты автомобилей и тракторов.

Эти товары также запрещено перевозить воздушным транспортом по всему миру, за исключением Европейского Союза и нескольких стран-партнеров.

Новый министр экономики Литвы Лукас Савицкас подчеркнул на пресс-конференции в пятницу, что предыдущие санкции останутся в силе. Однако некоторые из расширенных мер были приняты без предварительных консультаций с бизнесом, добавил он.

"Я не слышал от наших бизнес-партнеров, что что-то обсуждалось с любой из ассоциаций, присутствующих за столом переговоров", – сказал Савицкас.

Министр отметил, что ограничения не должны навредить экспортерам высокотехнологичной продукции.

"Мы надеемся, что вместе с правительством нам удастся скорректировать решение, найти решение, которое будет эффективным и с точки зрения санкций. Вопрос санкций не стоит – они должны быть продлены", – добавил он.

Как известно, с 11 ноября литовская таможня усилила контроль за товарами двойного назначения, которые задекларированы как экспорт из стран ЕС.



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