Китай резко увеличит финансирование потребления населения для стимулирования роста в 2025 году

Китай резко увеличит финансирование за счет сверхдлинных казначейских облигаций в 2025 году, чтобы стимулировать бизнес-инвестиции и инициативы по стимулированию потребителей, поскольку Пекин усиливает фискальные стимулы для оживления шатающейся экономики. Об этом пишет Reuters.

Специальные казначейские облигации будут использованы для финансирования масштабной модернизации оборудования и возврата потребительских товаров.

Согласно программе, запущенной в прошлом году, потребители могут сдать старые автомобили или бытовую технику и приобрести новые со скидкой, а также отдельной программе, которая субсидирует масштабную модернизацию оборудования для предприятий.

В этом году домохозяйства также будут иметь право на субсидии для приобретения трех видов цифровых продуктов, включая мобильные телефоны, планшеты, смарт-часы и браслеты.

Пекин полностью распределил все поступления от сверхдлинных специальных казначейских облигаций на 1 триллион юаней (136,68 миллиарда долларов) в 2024 году, причем около 70% поступлений будет направлено на финансирование "двух крупных проектов", а остальные - на новые инициативы.

Миллионы государственных служащих по всему Китаю на этой неделе получили неожиданное повышение заработной платы, поскольку Пекин стремится увеличить расходы.