Годовая инфляция в Турции в декабре замедлилась до 44,4%

Потребительские цены в Турции в декабре увеличились на 44,4% в годовом выражении. Об этом говорится в отчете статистического института страны (Turkstat).

Темпы роста цен замедлились по итогам седьмого месяца подряд и являются минимальными с июня 2023 года. В ноябре инфляция составляла 47,1%.

Аналитики в среднем прогнозировали менее значительное ослабление инфляции в прошлом месяце - до 45,2%, по данным Trading Economics.

Продукты питания и безалкогольные напитки подорожали на 43,6% (в ноябре - на 48,6%), коммунальные услуги - на 69% (на 74,5%), алкоголь и табачная продукция - на 39,3% (также на 39,3%), одежда и обувь - на 32,3% (на 31,5%). Цены в гостиницах, кафе и ресторанах выросли на 57,1% (на 59,4%), на услуги связи - на 34,1% (на 35,7%).

Потребительские цены в Турции в декабре увеличились на 1% относительно предыдущего месяца. Это самый незначительный прирост с мая 2023 года.

Цены производителей (индекс PPI) в прошлом месяце повысились на 28,5% в годовом выражении (минимальный прирост с февраля 2021 года) и на 0,4% в помесячном, сообщил Turkstat. В ноябре они поднялись соответственно на 29,5% и 0,7%.