В Кыргызстане появился еще один государственный банк

В Кыргызстане создан еще один государственный банк — «Кылым Банк». Соответствующее постановление подписал председатель кабмина Адылбек Касымалиев.

Согласно документу, создано открытое акционерное общество «Кылым Банк» со 100-процентной долей государства.

Как поясняется, цель создания нового финансового учреждения — развитие банковской сферы и финансовой системы Кыргызстана.

Уставный капитал банка составит 1 миллиард сомов, номинальная стоимость одной акции — 1 тысяча сомов. К 2027 году уставный капитал нового банка должен возрасти до 5 миллиардов сомов.

Управлению делами президента поручено выделить здание для его размещения. Банк также должны оснастить необходимой техникой и средствами коммуникации.

Сейчас в Кыргызстане есть четыре государственных банка: Айыл Банк, РСК Банк, Государственный банк развития и Керемет Банк.