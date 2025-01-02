Стоимость электричества в Германии упала ниже нуля

Цены на электроэнергию в Германии в первый торговый день года временно упали ниже нуля. Подобный феномен случается все чаще в Европе в связи с увеличением мощностей возобновляемых источников энергии, пишет Bloomberg.

Цены были отрицательными в течение четырех часов ночью, когда производство ветровой энергии достигло 40 гигаватт, что значительно превысило спрос.

В 2023 году в Европе было зафиксировано рекордное количество часов с отрицательными ценами: в Германии – 468 часов (на 60% больше, чем в предыдущем году), во Франции – 356 часов (вдвое больше), тогда как Испания впервые столкнулась с отрицательными ценами (247 часов).

Это создает некоторые проблемы.

Некоторые политики призывают ограничить субсидии, так как правительства должны гарантировать производителям минимальную оплату, даже если энергия не требуется.

К тому же погодные условия оказывают сильное влияние на производство возобновляемой энергии, что приводит к значительным колебаниям на рынке: в декабре длительный период штиля остановил турбины, после чего наступило резкое усиление ветра.

Доля производимой электроэнергии из возобновляемых источников в Германии достигла 58% всех видов генерации по итогам первого полугодия 2024 года.

Из них 24% пришлось на генерацию по ветряной энергии, 14% – на фотоэлектрические системы, 9% – на биомассу, 5% – на энергию морского ветра и 1% – на энергию из бытовых отходов.