Последнее обновление: 02.01.2025 15:41

Доля выступающих против введения евро граждан в Польше выросла до 56,5%

В Польше до 56,5% выросла доля граждан, которые выступают категорически против введения в стране евро. Об этом пишет Rzeczpospolita со ссылкой на данные опроса Фонда экономической свободы (Fundacja Wolności Gospodarczej).

Полностью поддерживают переход на евро 10,1%, скорее поддерживают, чем не поддерживают – 30,7%.

Год назад противников введения евро было меньше – 50,8%, скорее поддерживали переход – 34,9%.

Альтернативный опрос, проведенный еще в апреле 2024 года SW Research для издания Wprost, показывал, что 61% поляков выступали против введения евро, 26% были "за", 13% – не определились.

Авторы опроса связывают увеличение противников введения евро с позицией прошлого и действующего правительства, а также Национального банка, которые являются сторонниками сохранения национальной валюты. В Министерстве финансов даже был упразднен специальный департамент, отвечавший за интеграцию Польши с еврозоной.

Польша не приняла обязательство перейти на евро, после вступления в ЕС в 2004 году. Формально, чтобы ввести евро страна должна соответствовать определенным экономическим критериям. На практике переход на евро не является обязательным, если страна не решит сама сделать этот шаг, когда посчитает это необходимым.



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