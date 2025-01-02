Украина помогла Молдове покрыть дефицит электроэнергии

Государственная компания Молдовы Energocom в ночь на 2 января импортировала из Украины электроэнергию, чтобы покрыть дефицит. Об этом сообщила пресс-служба Energocom.

Электроэнергию поставляли из Украины ночью из-за того, что в это время появляется избыток мощностей.

Energocom пояснила, что поскольку поставки электроэнергии на границе Молдовы и Румынии ограничены диапазоном 315 МВт из необходимых 650-800 МВт, часть электроэнергии резервируют на ежедневных аукционах по мощностям, которые не используют на других границах Румынии с соседними странами.

"Таким образом нам удалось зарезервировать необходимые мощности на 2 января. Мы будем дополнительно закупать электроэнергию у украинского Энергоатома – в ночное время, когда у наших коллег есть избыток энергии и они могут ее экспортировать", – отметили в компании.

Кроме того, министр энергетики Румынии Себастьян Бурдужа заявил, что Молдова получила право увеличить квоту импорта из ЕС с 315 МВт до 600 МВт, если эту электроэнергию не будут использовать другие импортеры.

Потребление Молдовы без учета Приднестровья в час пик составляет 800 МВт, из которых примерно 177-185 МВт приходится на ТЭЦ, а еще 32-57 МВт — на возобновляемые источники энергии.

В столице Молдовы 1 января отключилась новогодняя подсветка из-за введенных властями мер экономии электроэнергии на фоне прекращения транзита российского газа через Украину.