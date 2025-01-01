Гигафабрика Tesla по производству накопителей энергии в Шанхае начала пробное производство

Гигафабрика американского автопроизводителя Tesla по производству накопителей энергии в Шанхае начала пробное производство. Об этом сообщила во вторник компания Tesla China.

Эта гигафабрика предназначена для производства аккумуляторных батарей Tesla Megapack. Массовое производство на ней, как ожидается, в полной мере начнется в первом квартале 2025 года, пишет Синьхуа.

Будучи второй гигафабрикой Tesla в Шанхае, данный проект подчеркивает приверженность компании инвестированию во вторую по величине экономику мира, противополагая риторике "разъединения" и "снижения рисков" от Китая, которую навязывают некоторые американские политики.

Строительство фабрики установило новый рекорд по "скорости Tesla" в Китае. Напомним, что первая гигафабрика Tesla в Шанхае была построена и открыта в течение года в 2019 году.

Новая гигафабрика построена с первоначальной мощностью производства 10 тыс. единиц в год, что эквивалентно примерно 40 ГВт-ч хранения энергии.

По данным администрации нового участка Линьган Китайской (Шанхайской) пилотной зоны свободной торговли, новая фабрика займет территорию площадью около 200 тыс. кв. метров, а общий объем инвестиций в этот проект составит около 1,45 млрд юаней (около $201,7 млн).

Новая гигафабрика является первым мегапроектом по производству накопителей энергии Tesla за пределами США и вторым заводом данной компании в Шанхае после открытия ее гигафабрики в 2019 году, общие инвестиции в которую составили более 50 млрд юаней.

На церемонии начала строительства мегафабрики в мае Tesla подписала соглашение с корпорацией Shanghai Lingang Economic Development, получив первую партию заказов на свои Megapack в Китае.