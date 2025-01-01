Последнее обновление: 01.01.2025 14:52

В Беларуси расширили перечень лекарств с регистрируемыми ценами

Постановлением Совмина № 1023 от 27 декабря 2024 года расширен перечень лекарств, предельные отпускные цены на которые подлежат регистрации.

Согласно документу, перечень дополнен следующими медпрепаратами: азитромицин, амоксициллин, декскетопрофен, диклофенак, инозин пранобекс, кеторолак, ксилометазолин, мельдоний, оксиметазолин, осельтамивир, севофлуран, фенибут, флуконазол, холина альфосцерат, цетиризин, цефтриаксон, эаналаприл.

Цены на эти препараты будут подлежать регистрации с 1 марта 2025 года. Действие постановления не распространяется на лекарства, которые на 1 марта прошли таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления или поступили на склад покупателя либо находятся в розничной продаже в аптечной сети.

Таким образом, в списке фигурируют 54 лекарственных препарата.



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