Иран намерен увеличить добычу сырой нефти

Министерство нефти Ирана планирует увеличить добычу сырой нефти на 250 тысяч баррелей в день за счет национального фонда развития. Об этом сказал министр нефти Ирана Мохсен Пакнежад местным СМИ.

По его словам, проект министерства по увеличению добычи сырой нефти в стране одобрен экономическим советом.

Пакнежад отметил, что министерство приложит все усилия для реализации проекта.

Экономический совет Ирана 12 августа 2024 года утвердил проект по добыче сырой нефти с ежедневной добычей 250 тысяч баррелей.

Все запасы углеводородов Ирана составляют 1,2 трлн баррелей. Иран может добыть 340 миллиардов баррелей с помощью существующего технологического оборудования.

В настоящее время в Иране действуют 74 месторождения нефти и 22 месторождения газа. На территории Национальной компании южных нефтяных зон Ирана действуют 37 месторождений, на территории компании центральных нефтяных зон Ирана - 14, на территории компании по добыче нефти и газа из Арвандана - 5, на территории оффшорной нефтяной компании -18. Также на территории Национальной компании южных нефтяных зон Ирана действуют 5 газовых месторождений, на территории компании центральных нефтяных зон - 13, на территории нефтегазовой компании Парс - 1, на территории оффшорной нефтяной компании - 3.