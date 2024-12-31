Болгария готова помочь Молдове с поставками газа

Болгария готова оказать помощь Молдове после того, как Россия объявила, что прекратит поставки газа в страну с 1 января. Об этом заявил болгарский министр энергетики Владимир Малинов.

Он напомнил, что около месяца назад между двумя странами был подписан документ о реагировании на кризис.

"Мы находимся в постоянном контакте с министром энергетики Молдовы, поэтому они также полагаются на нас. Мы готовы поддержать их. Мы готовы поддержать их, обеспечив доступ к СПГ, а также через государственного поставщика "Булгаргаз", если они попросят о помощи", – сказал министр, которого цитирует БНР.

Как сообщалось, 28 декабря Газпром официально объявил, что с 1 января 2025 года прекратит поставки газа в молдавское Приднестровье в связи с "невыполнением платежных обязательств".

Молдова получает газ из России по контракту, который действует до конца октября 2026 года. С осени 2022 года Газпром ограничил поставки газа до 5,7 млн кубометров газа в сутки, что значительно меньше, чем потребление Молдовы в зимний период.

В итоге с конца 2022 года весь российский газ отправляют в Приднестровье, где его используют для генерации электроэнергии на Молдавской ГРЭС, а остальное – для бытовых нужд.

Между тем Украина не намерена продлевать контракт на транзит российского газа в европейские страны, который заканчивается 1 января 2025 года. В связи с этим в Молдове с 12 декабря действует режим чрезвычайного положения в энергетике, который продлится 60 дней.

Альтернативный маршрут, по которому Россия может поставить газ в Молдову – трансбалканский газопровод через Турцию.

Однако поскольку Газпром, как утверждает премьер Молдовы Дорин Речан, определил основанием прекращения поставок не проблемы с транзитом, а "неплатежи" со стороны подконтрольного России Приднестровья, то это существенно усложняет возобновление поставок.

Власти Молдовы не признаею долг Тирасполя и не планируют его оплачивать.