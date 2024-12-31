Более 1,2 тысячи ИП Беларуси перерегистрировались в юрлица

В Беларуси с 1 октября уже 1219 индивидуальных предпринимателей перерегистрировались в юридические лица. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики.

Больше всего ИП прошли перерегистрацию в Минске, далее следуют Минская, Брестская и Гомельская области.

«Топ-6 видов деятельности составляют: розничная торговля различными группами товаров, автомобильные перевозки, оптовая торговля, сдача в наем недвижимости, деятельность в сфере образования и общественное питание», - сообщило ведомство.

Напомним, с 1 октября 2024 года начал действовать перечень видов деятельности, которыми разрешено заниматься ИП. Регистрация индивидуальных предпринимателей по видам деятельности, которые не попали в перечень, теперь не проводится. ИП, занимающиеся ими, могут до конца следующего года перейти в юрлица или прекратить деятельность.