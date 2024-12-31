Власти Беларуси продлили запрет на ввоз отдельных товаров из западных стран до конца 2025 года

Власти Беларуси продлили до 31 декабря 2025 года запрет на ввоз и реализацию в Беларуси отдельных видов товаров и на импорт услуг из "недружественных" стран по маркировке акцизами Беларуси ввозимой алкогольной продукции. Соответствующее решение о продлении действия постановлений Совмина № 700 от 6 декабря 2021 года и № 246 от 22 апреля 2022 года подписал премьер-министр Роман Головченко.

Как сообщает пресс-служба правительства, в перечень, установленный постановлением от 6 декабря 2021 года №700, включены отдельные товары, происходящие из Латвии, Литвы, Польши, Чехии и Эстонии. В их числе пиво, сброженные напитки, средства для ухода за кожей, для волос, для бритья, для гигиены полости рта и зубов, дезодоранты, составы для ванн, мыло, чистящие средства, ковры напольные, мужская текстильная одежда, обувь с верхом из натуральной кожи, головные уборы, постельные принадлежности, посуда столовая, кухонная из фарфора и стеклянная, основы матрацные, лаки, краски, плиты, листы, пленки из пластмасс, ярлыки и этикетки из бумаги, картона.

Документом также запрещаются ввоз и реализация воды, включая минеральную и газированную, из недружественных стран.

Постановлением от 22 апреля 2022 года № 246 установлен запрет на маркировку импортируемых в нашу страну алкогольных напитков на территории недружественных стран.