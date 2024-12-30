Украинский бронеавтомобиль Inguar-3 получил первый заказ после успешных тестирований

Бронеавтомобиль Inguar-3, разработанный в Украине, прошел интенсивные боевые испытания и уже получил первые заказы от государства. Об этом сообщил Артем Ющук, СЭО и соучредитель компании Inguar Defence, в комментарии Укринформу.

"2024 год стал для нашей компании годом серьезных испытаний техники. Мы ответственно подошли к этому процессу, и бронемашина прошла около 10 тысяч километров жестких тестов, в том числе боевых. Испытания проводились с бойцами бригады "Азов" в Серебрянском лесу, а также на Сумском направлении", – отметил Ющук.

По результатам тестов компания заключила первые государственные контракты. Согласно условиям соглашений, названия заказчиков пока не разглашаются. Передача бронеавтомобилей на фронт намечена на первое полугодие 2025 года.

"Отзывы после боевых тестов с "Азовом" открыли нам путь к первому контракту. Первые Inguar-3 появятся в подразделениях уже во втором квартале следующего года", – добавил Ющук.

Несмотря на первые успехи, заказы пока не обеспечивают полную загрузку производственных мощностей. Ющук подчеркнул важность долгосрочных контрактов для выживания компании: "Мы способны производить значительно больше, но если не будем получать заказы хотя бы раз в два месяца, это поставит под угрозу существование нашего предприятия".

Inguar-3 производится полностью из украинских компонентов, без использования гражданских шасси, что делает процесс производства более сложным по сравнению с другими бронемашинами.

В августе 2024 года компания Inguar Defence объявила об успешных полевых испытаниях своей новейшей бронетехники Inguar-3, проведенных непосредственно в зоне боевых действий. Машину, оснащенную системами радиоэлектронной борьбы для усиления защиты экипажа от таких угроз, как беспилотники FPV, опробовали воины бригады "Азов" в Серебрянском лесу близ Кременной.

Машина может выдерживать попадание 7,62-миллиметровых бронебойных шаров, обломков от 155-миллиметрового снаряда и подрыв на противотанковой мини. Клиренс 45 см и блокировка дифференциалов обеспечивают высокую проходимость авто.

Inguar-3 с нуля создан в Украине по стандартам НАТО, имеет собственное шасси, способное обеспечить уровень защиты STANAG 3. Ожидается, что в случае серийного производства один бронеавтомобиль Inguar-3 будет стоить 16 млн грн.

Также компания Inguar Defence анонсировала создание собственной БМП, разработку которой уже начали. Пока известно только ее название Inguar 7.