Украинский бесшумный транспортер CRAB-LS кодифицировали и допустили к эксплуатации

В Украине кодифицировали и допустили к поставке универсальный наземный роботизированный комплекс CRAB-LS отечественного производства. Об этом сообщили в Главном управлении обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники.

Как сообщает Минобороны Украины, CRAB-LS предназначен для выполнения задач прежде всего логистического обеспечения. Он может подвозить на позиции необходимые средства, боеприпасы, снаряжение и эвакуировать раненых. Также его можно использовать для установки боевых модулей и в качестве транспортера в опасных зонах.

У комплекса есть бесшумный высокотяговой электрический двигатель, вездеходные шины, позволяющие преодолевать песчаные насыпи, болотистые участки, неглубокие рвы и препятствия.

Комплексы CRAB-LS уже выполняют в Силах обороны разные задачи. Они эвакуировали десятки раненых и доставили десятки тонн боекомплектов и провизии в районе интенсивных боевых действий. Также есть пример применения платформы в качестве наземного дрона-камикадзе.