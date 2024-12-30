В Украине из-за войны количество сельхозполей уменьшилось на 20%

С начала войны в Украине количество полей, с которых фермеры могли бы собирать урожай, уменьшилось на 20%. Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль в эфире «Единых новостей».

«У нас есть объективные факторы для подорожания продукции. Например, количество полей, с которых мы собираем урожай, сегодня на 20% меньше, чем до войны. В этом году мы собрали урожай с площади 19,8 миллиона гектаров. Кроме того, подорожание каждого вида продукции зависит от того, насколько Украина интегрирована в мировой рынок по тому или иному товару», – пояснил Коваль, которого цитирует Укринформ.

Министр напомнил, что Украина выращивает в три раза больше продукции, чем потребляет, а что касается зерновых и масличных культур, то украинская продукция по-прежнему занимает лидирующие позиции на мировой арене.

Что касается овощей, то Коваль отметил, что Украина может обеспечить себя этими продуктами, но иногда вынуждена импортировать из-за отсутствия овощехранилищ. По его словам, экспорт не зависит от отечественного урожая, потому что выращивается в три раза больше продукции, чем необходимо.

При этом в этом году из-за засухи урожай овощей снизился на 20%, что сразу сказалось на ценах. Кроме того, на рост цен влияет нехватка мест для хранения в течение 4-6 месяцев после сбора урожая.

Ранее сообщалось, что из-за войны украинский аграрный сектор понес прямые убытки в размере $13 млрд.