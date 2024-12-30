После самой смертоносной катастрофы в Южной Корее проверят всю авиасистему

Исполняющий обязанности президента Южной Кореи Чой Санг-Мок приказал провести чрезвычайную проверку безопасности всей авиационной системы страны после самой смертоносной авиакатастрофы, произошедшей 29 декабря. Об этом сообщает Reuters.

Он подчеркнул, что главным приоритетом сейчас является идентификация жертв, поддержка их семей и лечение двух выживших.

"Даже до обнародования окончательных результатов мы просим официальных лиц прозрачно обнародовать процесс расследования аварии и немедленно сообщить семьям погибших", – сказал он.

Сразу после ликвидации Министерству транспорта Южной Кореи поручено провести экстренную проверку безопасности всей системы эксплуатации воздушного судна, чтобы не допустить повторения авиакатастроф.

Ведомство сообщило, что власти рассматривают возможность проведения специальной проверки всех 101 самолета Boeing 737-800, эксплуатируемых южнокорейскими авиалайнерами.

Между тем у второго за сутки самолета южнокорейской авиакомпании Jeju Air возникли проблемы с шасси. Как сообщает Yonhap, экипаж самолета южнокорейской авиакомпании Jeju Air, вылетевшего из Чеджу, обнаружил неисправность шасси вскоре после взлета. Пилоты приняли решение вернуться в аэропорт.

Инцидент произошел с Boeing 737-800 - аналогичной моделью самолета, что ранее потерпел крушение. На этот раз никто не пострадал, посадка прошла успешно.