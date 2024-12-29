Баку передал Москве три требования в связи с крушением самолета AZAL

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью государственному телеканалу AzTV заявил, что самолет AZAL 25 декабря был обстрелян с земли.

"Факты заключаются в том, что азербайджанский гражданский самолет получил повреждения извне на территории России, вблизи города Грозный, и практически потерял управление. Мы также знаем, что наш самолет был приведен в неуправляемое состояние средствами радиоэлектронной борьбы. Это первое повреждение, нанесенное самолету", – сказал Алиев.

В то же время в России официально выдвинули версию о "взрыве газового баллона". Алиев отметил, что это удивило и огорчило Азербайджан. Кроме того, это показало, что российская сторона "хочет замять вопрос".

Президент Азербайджана заявил, что вместо этого Россия могла бы извиниться перед страной, которую считает дружественной, признать свою вину и донести все это до общественности. Однако кроме "бредовых версий", со стороны России за последние три дня Азербайджан ничего не слышал.

Алиев отметил, что об "умышленном террористическом акте" речь не идет – самолет был сбит случайно. И Азербайджан выдвинул России свои требования.

"Мы четко высказали свои требования российской стороне, они официально были переданы 27 декабря. В чем они заключаются? Во-первых, российская сторона должна извиниться перед Азербайджаном. Во-вторых, признать свою вину. В-третьих, виновные должны быть наказаны, привлечены к уголовной ответственности, должен быть возмещен ущерб азербайджанскому государству, а также пострадавшим пассажирам и членам экипажа. Таковы наши условия. Первое из этих условий было вчера обеспечено", - сказал Алиев.

Он выразил надежду, что и другие условия азербайджанской стороны будут выполнены.

Накануне Путин во время телефонного разговора с Алиевым извинился, что "трагический инцидент с самолетом Azerbaijan Airlines произошел в воздушном пространстве России", но вины россиян не признал.