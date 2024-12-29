Новый министр финансов Франции ожидает дефицита бюджета в 2025 году чуть выше 5%

Отложенный законопроект о бюджете Франции на 2025 год будет направлен на дефицит "чуть выше 5%", чтобы защитить рост. Об этом заявил новый министр финансов страны Эрик Ломбард.

Эрику Ломбарду, который ранее возглавлял Caisse des Depots, инвестиционное подразделение французского правительства, будет поручено провести бюджет через парламент после того, как предыдущее правительство получило вотум недоверия в начале декабря на фоне негативной реакции на его предложения по затягиванию поясов, сообщает Reuters.

Цель Ломбарда по дефициту на следующий год выше, чем 5%, на которые ориентировалось предыдущее правительство. Но он все равно будет ниже, чем в этом году, когда дефицит, как ожидается, вырастет до более 6% от валового внутреннего продукта.

"Нам нужно внести изменения в этот (бюджетный) законопроект, чтобы создать хороший бюджет. С дефицитом чуть выше 5%, чтобы защитить рост", – сказал Ломбард.

"Чтобы защитить рост, сокращение дефицита должно происходить больше за счет сокращения государственных расходов, чем за счет налогообложения", – сказал он, добавив, что любое повышение налогов должно быть „очень ограниченным".

Он сказал, что проведет консультации со всеми политическими партиями во французском парламенте, и что эти дискуссии будут способствовать разработке бюджетных предложений правительства.

Ломбард был назначен в прошлый понедельник членом правительства премьер-министра Франсуа Байру.

Байру, который, как и его предшественник Мишель Барнье, не имеет рабочего большинства в парламенте, заявил, что намерен подготовить бюджет к середине февраля.

Во Франции 23 декабря сформировали правительство нового премьер-министра страны Франсуа Байру и объявили имена министров.