Китай снизит импортные тарифы на некоторые виды вторичного медного и алюминиевого сырья

Китай снизит импортные тарифы на этан и некоторое переработанное медное и алюминиевое сырье с 2025 года. Об этом сообщает Reuters.

Министерство финансов КНР объявило о корректировке различных категорий импортных тарифов с 1 января 2025 года, направленных на увеличение импорта высококачественной продукции, расширение внутреннего спроса и содействие открытости на высоком уровне, говорится в заявлении.

Временные импортные тарифы, ниже ставок режима наибольшего благоприятствования, будут применены к 935 товарным позициям, сообщает министерство. Тарифы будут снижены на импорт этана и определенного переработанного медного и алюминиевого сырья с целью содействия зеленому и низкоуглеродному развитию.

Тарифы вырастут на такие товары, как меласса и сахаросодержащие предварительно смешанные порошки, но будут снижены на такие товары, как циклические олефиновые полимеры, сополимеры этилена с виниловым спиртом и автоматические трансмиссии для транспортных средств специального назначения, таких как пожарные и ремонтные автомобили.

Импортные тарифы также будут снижены на такие товары, как циклосиликат натрия-циркония, вирусные векторы для терапии опухолей CAR-T и проволока из никель-титанового сплава для хирургических имплантатов.

1 января вступит в силу соглашение о свободной торговле между Китаем и Мальдивами, после чего будет реализовано снижение тарифов, сообщает министерство.