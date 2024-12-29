Власти Беларуси к 2030 году расширят сеть платных дорог до 2,1 тысячи километров

Постановлением Совета министров № 991 от 20 декабря 2024 г. утверждена Концепция развития системы платных автомобильных дорог.

Согласно концепции, в Беларуси к 2030 году планируют расширить сеть платных дорог до 2,1 тысячи километров.

Согласно данным измерений интенсивности движения транспортных средств, проведенных в 2021 году, наиболее перспективными для включения в состав платных автомобильных дорог являются участки автомобильных дорог Р-53 Слобода – Новосады, М-3 Минск – Витебск, Р-28 Минск – Молодечно – Нарочь, Р-58 Минск – Калачи – Мядель, М-14 Вторая кольцевая автомобильная дорога вокруг Минска, М-8/Е 95 граница Российской Федерации (Езерище) – Витебск – Гомель – граница Украины (Новая Гута), М-10 граница Российской Федерации (Селище) – Гомель – Кобрин, кольцевой дороги вокруг Минска.

Постановление вступило в силу 26 декабря 2024 г.

Платные дороги появились в Беларуси в 2013 году. Сейчас их протяженность составляет 1787 км, почти половина из которых — 806 км — приходится на Минскую область.