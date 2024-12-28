Налоговые сборы с майнеров Кыргызстана сократились на 50%

В 2024 году налоги на добычу криптовалют в Кыргызстане принесли бюджету более 46,6 млн кыргызских сомов ($535 тыс.). Об этом говорится в отчете Министерства экономики и финансов.

Однако по данным местных СМИ, в годовом исчислении показатель упал на 50%. В 2023 году майнеры перевели 93,7 млн сомов (более $1 млн) налоговых отчислений.

Налоговая ставка в Кыргызстане составляет 10% от платы за электроэнергию, потребляемую майнерами криптовалют, включая НДС и налог с продаж.

Согласно статистике Международного энергетического агентства, более 30% общего объема поставок электроэнергии в стране обеспечивается гидроэлектростанциями, однако на сегодняшний день освоено лишь 10% их потенциала.

Напомним, в 2021 году правительство Кыргызстана утвердило новые тарифы на электричество, которые предусматривают повышение цен для осуществления деятельности по добыче криптовалют.

В июне 2023 года президент страны разрешил размещение майнинг-фермы на ГЭС, которая генерирует 120 МВт электроэнергии.