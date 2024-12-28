Швеция тоже усиливает меры в Балтийском море после обрывов кабелей

Береговая охрана Швеции усилила надзор за движением в Балтийском море после ряда инцидентов с обрывом подводных кабелей связи. Соответствующее заявление она обнародовала в пятницу, 27 декабря.

В шведской Береговой охране заявили, что усиливают наблюдение на Балтике, "чтобы защитить, среди прочего, критически важную подводную инфраструктуру путем усиления присутствия".

"Это делается, среди прочего, с помощью кораблей и самолетов", – заявил Даниэль Стенлинг, заместитель начальника оперативного управления Береговой охраны Швеции.

Ранее сообщалось, что были обнаружены перебои в работе четырех телекоммуникационных кабелей в Балтийском море, которые соединяют Финляндию с Эстонией и Германией.

В ответ Эстония решила вывести патрульные корабли для охраны энергетического соединения с Финляндией.

Между тем генсек НАТО Марк Рютте после повреждения кабелей в Балтийском море заявил, что Альянс усилит свое присутствие там.