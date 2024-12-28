Акции авиакомпаний опережают другие рынки больше всего за десять лет

Рекордный год для путешествий в США подталкивает акции авиакомпаний к стремительному годовому росту. Об этом пишет Bloomberg.

Индекс S&P Supercomposite Airlines подскочил на 60% в 2024 году по сравнению с 27% ростом индекса S&P 500. Это лучший год для отраслевого индекса с 2014 года, когда он также в последний раз опередил на такую величину более широкий рынок.

Акции United Airlines Holdings Inc., авиакомпании-лидера индекса, в этом году выросли на 144%, что делает ее четвертым крупнейшим игроком среди S&P 500.

Американцы летают беспрецедентно много, а по данным Министерства транспорта США, на 2024 год приходится 10 самых больших дней путешествий за всю историю Администрации транспортной безопасности.

Между тем крупнейший биржевой фонд США Global Jets ETF с капиталом $1,1 млрд, связанный с международными авиаперевозками, демонстрирует резкий рост краткосрочного интереса.