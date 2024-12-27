Турецкий Baykar покупает итальянскую оборонную аэрокомпанию Piaggio Aerospace

Турецкий производитель беспилотников Baykar Makina объявлен победителем международного тендера на покупку итальянской авиастроительной компании Piaggio Aerospace. Об этом пишет турецкое издание Daily Sabbah.

В тендере участвовали еще две иностранные компании, сумма продажи не разглашается.

Piaggio Aerospace основана в 1884 году. В современной истории известна производством бизнес-джетов P.180 Avanti, которые называли "небесными Ferrari". Также компания выпускает авиационные двигатели и играет стратегическую роль в экосистеме оборонной промышленности Италии благодаря своим услугам по техническому обслуживанию авиатехники.

С 2018 года Piaggio находилась под управлением правительства после подачи заявления о защите от банкротства. В настоящее время компания состоит из двух субъектов в управлении, Piaggio Aero и Piaggio Aviation. Ранее она принадлежала Mubadala Investment Company из Абу-Даби, уточняет агентство Bloomberg.

Baykar обязалась поддерживать и расширять производство самолетов и связанную с этим техническую поддержку, обучение и логистическую деятельность, а также техническое обслуживание двигателей и производство их компонентов.

В заявлении Baykar говорится, что этой покупкой компания расширяет свое влияние на европейском авиационном рынке и увеличивает авиастроительные производственные мощности.