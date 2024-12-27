Последнее обновление: 27.12.2024 15:23

Прибыль крупных промпредприятий Китая в январе-ноябре снизилась на 4,7%

Совокупная прибыль крупных промышленных компаний Китая в январе-ноябре 2024 года снизилась на 4,7% относительно того же периода прошлого года - до 6,667 трлн юаней ($913,7 млрд). Об этом говорится в отчете Государственного статистического управления (ГСУ).

Крупными считаются промпредприятия с годовой выручкой свыше 20 млн юаней.

Для сравнения: в январе-октябре был зафиксирован спад прибыли на 4,3%.

В ноябре суммарная прибыль крупных промпредприятий Китая сократилась на 7,3% относительно того же месяца годом ранее после падения на 10% в октябре.

Прибыль государственных компаний за 11 месяцев уменьшилась на 8,4%, частных - на 1%.

Резкое падение прибыли в январе-ноябре было отмечено в черной металлургии (-83,7%), в сфере добычи неметаллических минеральных ресурсов (-48,2%), в угольной промышленности (-22,4%), в химической промышленности (-9,3%), автомобилестроении (-7,3%), нефтегазовой отрасли (-4,4%) и в производстве электрического оборудования (-3,1%).

Повышение прибыли отмечено в сфере производства цветных металлов (+20,2%), в выработке тепловой энергии (+13,5%), в текстильной промышленности (+4,6%), в сегменте выпуска компьютеров и коммуникационного оборудования (+2,9%), а также в сфере сельского хозяйства (+0,5%).

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