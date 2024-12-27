Последнее обновление: 27.12.2024 15:23

Правительство Японии одобрило проект бюджета с рекордными $55 млрд на нужды обороны

Правительство Японии в пятницу одобрило проект бюджета на 2025 финансовый год в размере $730 млрд, из них $55 млрд - рекордный показатель - предназначены для обороны, передает Kyodo.

"Оборонные затраты достигли 8,7 трлн иен ($55 млрд), впервые превысив 8 трлн иен ($51 млрд), в то время как страна нацелена на усиление потенциала реагирования на региональные угрозы на фоне быстрого военного строительства в Китае и растущих связей Северной Кореи с Россией", - отмечает агентство.

В частности, средства должны обеспечить массовое производство ракет большой дальности.

По данным Kyodo, Япония наращивает оборонные расходы 13-й год подряд.

Кроме того, для стимулирования экономического развития японский кабинет министров направит средства в производство полупроводников, в сферу технологий искусственного интеллекта. $640 млн должны поступить японскому производителю полупроводниковых компонентов Rapidus.

Вместе с тем примерно треть бюджета - беспрецедентные $244 млрд - предназначены для соцобеспечения. Японии приходится иметь дело как со старением населения, так и с падением уровня рождаемости.

Однако, напоминает Kyodo, после октябрьских выборов в парламент премьер Сигэру Исиба возглавляет правительство меньшинства. В связи с этим премьеру в ответ на запросы оппозиционных партий может потребоваться скорректировать проект бюджета, чтобы он был принят.

Ранее по теме


<Ноябрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
Декабрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование