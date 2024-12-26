На заводе Штадлер Казахстан запустят производство пассажирских вагонов

Во II квартале 2025 года запускается производство пассажирских вагонов на заводе «Штадлер Казахстан». Об этом сообщает пресс-служба Министерства промышленности и строительства Казахстана.

«Сегодня министр промышленности и строительства РК Канат Шарлапаев прибыл в ТОО «Штадлер Казахстан». Предприятие входит в группу компаний Stadler Rail, является ведущим производителем пассажирских вагонов для железных дорог Казахстана. Производственная площадка находится в индустриальном парке Астаны. Общая площадь помещений – свыше 31 тыс. кв. м, производственная мощность предприятия составляет более 100 пассажирских вагонов в год», - говорится в сообщении.

Стратегическим партнером ТОО «Штадлер Казахстан» является национальный перевозчик Казахстана АО «Пассажирские перевозки». Это дочерняя компания АО «НК «Қазақстан темір жолы», с которой был подписан договор на поставку современных комфортабельных пассажирских вагонов нового поколения. Они рассчитаны на движение со скоростью до 160 км\ч, срок службы – 40 лет.

Выпускаемые вагоны будут соответствовать техническому регламенту ЕАЭС и последнему слову инженерии в вагоностроении.

В рамках подписанного с АО «НК «КТЖ» офтейк-контракта обеспечен гарантированный закуп – 537 ед. до 2030 года на общую сумму $2,3 млрд.

На данный момент предприятие перешло в разряд крупных, достигнув численности сотрудников в 300 человек.