Orlen открыла вторую водородную станцию в Польше

Польский нефтяной концерн Orlen (Polski Koncern Naftowy Orlen) объявил о запуске второй в стране общедоступной водородной станции в Катовице. Топливо на заводе в Силезии поставляется с водородного хаба во Влоцлавеке, открытого в этом году, сообщает портал e-Petrol.

В отчете напоминается, что Orlen Group имеет в общей сложности четыре общедоступные водородные заправки: в Польше – в Познани и Катовице, в Чехии – в Праге и Литвинове.

Новая водородная станция в Катовице расположена рядом с традиционной станцией Orlen на ул. Murckowska 22, на выезде из города в сторону автомагистрали A4. Заведение открыто круглосуточно для публики.

Что касается технических вопросов, то станция оборудована двумя колоннами: одна с давлением 350 бар для заправки автобусов и грузовиков, вторая с давлением 700 бар для заправки автомобилей. КПД установки составляет не менее 630 кг водорода, что дает возможность заправлять, например, 20 автобусов и 5 легковых автомобилей в сутки.

В пресс-релизе компании говорится, что Orlen Group планирует к 2030 году построить сеть из более чем 100 водородных газовых станций для индивидуального, общественного и грузового, автомобильного и железнодорожного транспорта в Польше, Чехии и Словакии.