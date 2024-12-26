Последнее обновление: 26.12.2024 17:36

Армения в 2025 году нарастит долю долларовых заимствований в структуре госдолга

Министерство финансов Армении планирует увеличить объем заимствований в долларах в 2025 году, что приведет к некоторому снижению доли драмового долга в общей структуре госдолга. Об этом заявил министр финансов Ваге Ованнисян.

По его словам, в 2025 году Армении предстоит выплатить около $1,6 млрд в качестве основной суммы долга и около $780 млн на его обслуживание. Для финансирования дефицита бюджета планируется использовать несколько источников, включая выпуск еврооблигаций, бюджетные кредиты поддержки и выпуск местных облигаций.

Ованнисян отметил, что если в последние годы правительство увеличивало долю драмового долга, доведя ее до примерно 48%, то в следующем году этот показатель несколько снизится.

"Исходя из валютных потребностей, мы решили, что в следующем году будем брать больше долларовых займов, чем в этом году", - пояснил министр.

По итогам 2024 года Минфин Армении ожидает рост госдолга до 50% ВВП при прогнозируемом экономическом росте в 5,5%.

По прогнозам Минфина, в 2025 году государственный долг Армении достигнет $15,6 млрд, что составит 56,5% ВВП. При этом правительственный долг ожидается на уровне $15 млрд или 54,3% ВВП. На обслуживание и погашение правительственного долга в 2025 году потребуется около $2,4 млрд.

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