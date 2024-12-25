В Украине продлили запрет на экспорт газа, золота и соли на 2025 год

Кабинет министров утвердил список товаров, экспорт и импорт которых требует лицензий и регулируется квотами на 2025 год. Об этом сообщается на правительственном портале.

По словам заместителя министра экономики Украины - Торгового представителя Украины Тараса Качки, ежегодное лицензирование и квотирование предотвращает возможный дефицит важных товаров на внутреннем рынке.

"Например, после того, как российские войска оккупировали Соледар, на украинском рынке сохраняется дефицит пищевой соли. Поэтому мы продлили режим лицензирования и квотирования экспорта этой продукции. Как только внутренний рынок станет профицитным, такие ограничения будут отменяться", - пояснил Качка.

Правительство также утвердило лицензирование и квотирование экспорта: золота, серебра и лома драгоценных металлов, коксующегося угля (марки "К"), мазута и природного газа украинского происхождения.

Что касается импорта, то лицензироваться и квотироваться будут озоноразрушающие вещества и фторированные парниковые газы, а также оборудование и товары, которые могут их содержать.