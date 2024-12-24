Последнее обновление: 24.12.2024 15:24

Škoda JS изготовила для Ровенской АЭС 8 новых приводов кассет управления реактором

Входящая в группу чешского энергогиганта ČEZ машиностроительная компания Škoda JS изготовила для Ровенской АЭС 8 приводов кассет управления реактором.

Как сообщается, выполнение заказа и поставка в полном объеме уже завершены.

«Наша продукция поможет обеспечить стабильную подачу электроэнергии в терзаемой войной стране. Из-за постоянных российских атак на энергетическую инфраструктуру Украины мы сообщаем о выполнении контракта только сейчас, когда в пункте назначения уже осуществилась выгрузка последнего контейнера», – заявил СМИ пресс-секретарь Škoda JS Карел Самец.

В Ровенской АЭС используются реакторы типа ВВЭР-440, еще советской разработки (тот же самый тип реакторов применен и на чешской АЭС Дукованы). В рамках заключенного контракта Škoda JS в общей сложности поставила в Украину для Ровенской АЭС 76 приводов кассет управления реактором. Большинство из них уже установлены и находятся в эксплуатации.



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